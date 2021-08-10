Локдаун в Киеве: власти сделали заявление [ Редактировать ]
В Киеве местные власти оценили вероятность введения локдауна в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
Так, по его словам, предпосылок для введения локдауна в Киеве пока нет.
Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения не планирует ближайшей осенью вводить на территории Украины жесткий локдаун и ограничивать работу малого и среднего бизнеса. На самом деле Кабмин делает все возможное, чтобы отсрочить внедрение таких жестких мер.
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