В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел второй взрыв, который произошел вскоре после первого. Террорист-смертник подорвал себя в толпе людей. Спустя время раздались очередные взрывы. Об этом пишет TRT.

По информации другого СМИ CGTN новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.

Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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