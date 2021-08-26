В Кабуле прогремели новые взрывы - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел второй взрыв, который произошел вскоре после первого. Террорист-смертник подорвал себя в толпе людей. Спустя время раздались очередные взрывы. Об этом пишет TRT.
По информации другого СМИ CGTN новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.
Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.
Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
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