Навчальний рік розпочнеться в звичному режимі [ Редактировать ]
Новий навчальний рік для школярів розпочнеться першого вересня і все буде у звичному форматі, з дотриманням протиепідемічних правил. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У минулому році ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувалися спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня - є вакцинація освітян. Закликаю в черговий раз українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення.
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