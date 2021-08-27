Новий навчальний рік для школярів розпочнеться першого вересня і все буде у звичному форматі, з дотриманням протиепідемічних правил. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: