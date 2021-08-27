Медики в Афінах - вийшли на мітинг проти обов'язкової вакцинації.

Оголосили страйк на чотири години й застерегли, що це лише початок. Усіх їх зобов'язали зробити хоча б одне щеплення проти ковіду. Інакше з першого вересня усунуть від роботи. Імунізовані лікарі й медперсонал обурені, адже побоюються, що з вересня не буде кому працювати.

Ті, хто ще не зробив щеплення, вимагають права вибору - вакцинуватися чи ні. За даними профільного міністерства, не імунізована лише десята частина медиків.