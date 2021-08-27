У Греції медики вийшли на мітинг проти вакцинації [ Редактировать ]
Медики в Афінах - вийшли на мітинг проти обов'язкової вакцинації.
Оголосили страйк на чотири години й застерегли, що це лише початок. Усіх їх зобов'язали зробити хоча б одне щеплення проти ковіду. Інакше з першого вересня усунуть від роботи. Імунізовані лікарі й медперсонал обурені, адже побоюються, що з вересня не буде кому працювати.
Ті, хто ще не зробив щеплення, вимагають права вибору - вакцинуватися чи ні. За даними профільного міністерства, не імунізована лише десята частина медиків.
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