Не было 30 лет: в самом засушливом месте мира выпал снег (видео) [ Редактировать ]
В чилийском городе Сальвадор 26 августа в пустыне Атакама выпал снег. Об этом информирует АР.
По словам местных жителей, такого количества снега не было в городе в течение 30 лет.
И даже если снег и был, то только в июне - июле (зимние месяцы в Южном полушарии).
"Люди радуются редкому явлению, дети играют в снежки и лепят снеговиков", - говорится в сообщении.
А вот толщина снега достигает 15 сантиметров.
Ранее сообщалось, что над станцией "Академик Вернадский" зафиксировали редкие перламутровые облака.
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