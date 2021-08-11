Полярную станцию "Академик Вернадский" замело снегом - высота снежного покрова после метели составляет почти 2 метра.

Температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза, а скорость ветра составляла 33,2 метра в секунду, сообщает 34.ua.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии за секунды нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!", - написал на своей странице повар станции Артем Игнатенкo.

Но даже такая непогода не мешает 26-й Украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни. Как отмечается в их заметке: "За окном наконец настоящая антарктическая зима и мы встречаем ее в приподнятом настроении".

Ранее сообщалось, что над станцией "Академик Вернадский" зафиксировали редкие перламутровые облака.

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