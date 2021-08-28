Утром, в субботу 28 августа, на Донбассе противник два раза накрыл Авдеевку артобстрелами. Ранение получил украинский военный, а Укрзализныця ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка.

Как сообщают журналисты с места событий, это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня.

"Первый был около 7:00 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", - говорит журналист Наталья Нагорная.

В Facebook она опубликовала видео, на котором зафиксировала дым от артиллерийского обстрела.

Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, противник вел огонь по району в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ. Всего утром 28 августа по городу было нанесено два удара - в 06:30 и 09:00. Всего было зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм.

Ранения получил боец ВСУ. Кроме того, были уничтожены два легковых и один грузовой автомобили. Еще три грузовика были повреждены снарядами.

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Как сообщается на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток", в зоне ответственности которой произошел обстрел, после оказания первой медицинской помощи раненого бойца транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

"На обстрелы украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, как заявила пресс-служба Укрзализныци, временно ограничено движение возле станции Авдеевка до 30 августа. Пассажирские и пригородные поезда будут ходить ограниченными маршрутам до станций Покровск и Очеретино ближайшие три дня.

"Поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска к Авдеевки и обратно доставлять автобусами. Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино", - говорится в сообщении.

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