ВСУ показали уничтожение вражеского снайпера на Донбассе (видео) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы опубликовали видео ликвидации вражеского снайпера на Донбассе.
Наши очень хорошие друзья, которые в течение долгих лет российско-украинской войны плечо к плечу с разведчиками К-2 отбивают агрессию "русского мира", умеют очень метко стрелять и, притом, фиксировать это. На видео - ликвидация снайпера россиян.
Где и когда снято опубликованное видео, не указано.
Между тем за минувшие сутки, 27 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе украинская армия понесла потери. Как сообщает штаб, вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как украинские антиснайперы оттачивали мастерство вблизи оккупированного Крыма.
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