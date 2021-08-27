На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы опубликовали видео ликвидации вражеского снайпера на Донбассе.

Наши очень хорошие друзья, которые в течение долгих лет российско-украинской войны плечо к плечу с разведчиками К-2 отбивают агрессию "русского мира", умеют очень метко стрелять и, притом, фиксировать это. На видео - ликвидация снайпера россиян.

Где и когда снято опубликованное видео, не указано.

Между тем за минувшие сутки, 27 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе украинская армия понесла потери. Как сообщает штаб, вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как украинские антиснайперы оттачивали мастерство вблизи оккупированного Крыма.