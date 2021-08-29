В одной из школ, которая находится в американском штате Калифорния, зараженный коронавирусной инфекцией учитель, заразил половину класса и устроил вспышку заболеваемости в заведении среднего образования. Об этом сообщает "Голос Америки".

Педагог не прошел вакцинацию, вследствие чего оказался инфицированным и проводил свои занятия без средств индивидуальной защиты. Специалисты Центра США по контролю над заболеваниями изучили вопиющий случай, так как в штате распространяется "Дельта"-мутация COVID-19.

С 23 мая по 12 июня 2021 года 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировали у учащихся начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей после контакта с невакцинированным зараженным учителем.

Отмечается, что в классе подтвердили 50% заражения, при этом ученики болели в зависимости от расстояния, на котором они находились в отношении педагога. Известно, что эпидемиологи призвали даже вакцинированных граждан соблюдать противоэпидемические меры безопасности в виде ношения масок.

Читайте также, полностью вакцинированный человек, который получивший две дозы вакцины от COVID-19, может заразиться коронавирусом. Наибольшее количество заболевших наблюдается в возрастной группе от 18 до 35 лет.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что, несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, риск опасной осенней волны пандемии остается высоким. Вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, вызывает особое беспокойство.

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