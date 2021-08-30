В Украину идет резкое похолодание [ Редактировать ]
Во второй половине недели в Украине изменится синоптическая ситуация. Начало календарной осени ожидается прохладным.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
"Воздушные потоки над территорией Украины изменятся на северо-западные. Будет очень ощутимое понижение температуры. В Киеве ночная температура в пятницу-воскресенье, 3-5 сентября, снизится до 9-11 градусов тепла", - сказала она, добавив, что днем в эти дни дневная температура может подняться до 18 градусов тепла.
В то же время, по прогнозу синоптиков, заморозков в Украине в течение текущей недели не ожидаются, сообщила Птуха.
Укргидрометцентр прогнозирует, что дождливая погода сохранится в Украине в течение трех дней 30 августа - 1 сентября. "Дожди будут продолжаться. В большинстве областей кратковременные дожди и грозы. Только 1 сентября в южной части и восточных областях без осадков", - сказала она.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Несмотря на то, что будут дожди в западных областях, температура воздуха поднимется до +33 градусов в центре, на юге и востоке
Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны
Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет местами солнечной
Погода в Украине в субботу, 21 августа, будет теплой и дождливой
В среду, 18 августа, в западных областях температура воздуха днем составит +20+24, а ночью +12+16