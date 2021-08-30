На автомобильных дорогах в 6 регионах Украины появились камеры автоматической фиксации скорости движения автомобилей TruCAM. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Таким образом, приборы начали работать на 10 участках дорог в Донецкой области, Житомирской области, Запорожской области, Ивано-Франковской области, Кировоградской области и Харьковской области.

Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках.

Отмечается, что приборы начали работать на таких участках:

Донецкая область г. Краматорск, ул Левобережная;

Житомирская область 4-9 км автодороги P-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище;

Запорожская область г. Запорожье, ул. Скворцова и г. Бердянск, Мелитопольское шоссе;

Ивано-Франковская область 51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга;

137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга;

113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.

Кировоградская область г. Кропивницкий, ул. Вокзальная г. Кропивницкий, ул. Мурманская;

Харьковская область 519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский.

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