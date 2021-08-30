В понедельник вечером, 30 августа, в Киеве прошел сильный дождь с грозой. В связи с этим ограничена работа станции метро "Героев Днепра" и образовались пробки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, на станции метро "Героев Днепра" ограничили вход и выход.

Во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход. Движение поездов осуществляется в обычном режиме.

Дождь уже вызвал коллапс на дорогах Киева. Центр столицы остановился в пробках.

По данным "Киевпастранса", в разных районах столицы из-за скопления воды задерживаются трамваи и троллейбусы. В частности:

трамваи № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;

троллейбусы № 23, 28.

В то же время на Героев Сталинграда затоплена станция скоростного трамвая.

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