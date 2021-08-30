В Киеве из-за грозы произошел транспортный коллапс [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 30 августа, в Киеве прошел сильный дождь с грозой. В связи с этим ограничена работа станции метро "Героев Днепра" и образовались пробки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, на станции метро "Героев Днепра" ограничили вход и выход.
Во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход. Движение поездов осуществляется в обычном режиме.
Дождь уже вызвал коллапс на дорогах Киева. Центр столицы остановился в пробках.
По данным "Киевпастранса", в разных районах столицы из-за скопления воды задерживаются трамваи и троллейбусы. В частности:
- трамваи № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;
- троллейбусы № 23, 28.
В то же время на Героев Сталинграда затоплена станция скоростного трамвая.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник вечером, 30 августа, в Киеве прошла сильная гроза, улицы "утопают" в воде из-за дождя
В сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 14-18 градусов тепла
В среду, 25 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение
В субботу, 21 августа, Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны
В четверг, 19 августа, город Днепр затопило в результате мощного ливня