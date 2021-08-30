В Киеве прошел ливень с грозой (видео) [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 30 августа, в Киеве прошла сильная гроза, улицы "утопают" в воде из-за дождя.
Местами уровень воды выше щиколоток.
На Виноградаре молния попала в небольшое здание, в результате чего начался пожар.
А в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево.
Отметим, что сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
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