В Индии ливни привели к оползням и разрушениям. В результате стихии 5 человек погибли и двое пропали без вести. Об этом сообщает The print.

Последствиями ливней стали разрушенный мост и дома в штате Уттаракханде. В деревне Джумма обрушились три дома, в которых находились люди. В результате 5 человек погибли, среди них трое детей. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Магистрат округа Питорагарх Ашиш Чаухан сообщил, что спасательные работы продолжаются.

"Пять тел, в том числе трое детей, были обнаружены, в то время как поиски еще двух пропавших без вести продолжаются", - сказал чиновник.

По его словам, спасательные операции будут продолжаться до тех пор, пока все пропавшие без вести не будут найдены и пострадавшие не будут переведены в безопасное место.

"Число жертв может быть больше, поскольку пострадавшая деревня находится на вершине холма", - сказал Чаухан.

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