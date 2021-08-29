Ливень с градом и вырванные деревья: Киев накрыл ураган (фото, видео) [ Редактировать ]
29 августа Киев накрыл сильный ливень, который хоть и не продолжался долго, зато успел затопить некоторые улицы и площади в разных районах столицы.
Кроме мощного дождя и шквалистого ветра, также в Киеве выпал крупный град. В частности, "льдинки" с неба посыпались на правом берегу на севере Киева - в Оболонском и Минском массивах.
Перед началом непогоды, небо над столицей накрыли густые темные тучи. Затем быстро усилился ветер, в кое-где порывы даже срывали защитные сетки на окнах.
Также в Сети появилось видео затопленных улиц. Так, изрядно подтопило некоторые площади недалеко от центра, на Соломенке и Святошино, на проспекте Победы мощный ветер повалил дерево, на Жилянской и Олеся Гончара на проезжей части образовалось "озеро", и авто приходится "плавать", что также вызвало затруднения для движения транспорта.
Нужно жителей столицы предупредили об ухудшающейся погодной ситуации и грозах, был объявлен І уровень опасности ("желтый") - соответствующее сообщение появилось на сайте Киевского горсовета.
Кроме того, из-за ливня закрыли станцию метро "Героев Днепра".
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