Названа дата встречи Путина и Лукашенко [ Редактировать ]
Стала известна дата встречи Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Они встретятся 9 сентября в Москве.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лукашенко посетит с рабочим визитом Москву 9 сентября и проведет переговоры с Путиным.
"Я вам могу подтвердить, что, действительно, на 9 сентября намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию", - сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину.
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