В Украине нет ни одной отрасли промышленности, которая приблизилась бы к доэпидемическому уровню - Сергей Левочкин

В то время как в большинстве стран мира 2021 год стал годом восстановления экономических потерь периода пандемии, Украина фактически остается в стороне от этих процессов