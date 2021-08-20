Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако, российским властям необходимо понимать на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах. Об этом сообщается в заявлении Путина.

"Я заверил канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. "Северный поток-2" на две тысячи км короче, чем украинский транзит, а это намного дешевле, чем транзит через украинский канал", - заявил он.

Российский президент подчеркнул, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2, чем "Северный поток-2".

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны знать, какие объемы. А для этого европейские потребители должны определиться и заключить контракты", - добавил Путин.

Он также отметил, что осталось уложить 15 км по морю от общей протяженности газопровода, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

Ранее мы писали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Также читайте о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

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