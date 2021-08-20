Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель впервые прокомментировал приход движения "Талибан" к власти в Афганистане.

Движение "Талибан" сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства.

Хозяин Кремля призвал прекратить "безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности".

Талибы уже заявили о прекращении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь.

По его мнению, сейчас самое главное не допустить террористов в сопредельные страны, в том числе под видом беженцев. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала взятие талибами власти в Афганистане "расстраивающим моментом".

Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. С нашей перспективы, те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан.

Как сообщали "Подробности", по итогам переговоров с Меркель Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако российским властям необходимо понимать на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.