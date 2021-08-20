Путин впервые прокомментировал приход "Талибана" к власти в Афганистане [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель впервые прокомментировал приход движения "Талибан" к власти в Афганистане.
Движение "Талибан" сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства.
Хозяин Кремля призвал прекратить "безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности".
Талибы уже заявили о прекращении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь.
По его мнению, сейчас самое главное не допустить террористов в сопредельные страны, в том числе под видом беженцев. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала взятие талибами власти в Афганистане "расстраивающим моментом".
Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. С нашей перспективы, те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан.
Как сообщали "Подробности", по итогам переговоров с Меркель Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако российским властям необходимо понимать на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.
по теме
Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал освободить из тюрем в Афганистане всех политзаключенных. Заключенных начнут выпускать в пятницу, 20 августа
Евросоюз признает, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане, но не будет признавать его законной властью. ЕС сворачивает экономическую помощь, но продолжит оказывать гуманитарную
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сложности процесса эвакуации из Афганистана граждан Украины. По его словам, ""есть силы, которые не заинтересованы, чтобы Украина успешно осуществила эвакуацию"
Напередодні президент Джо Байден заявив, що число громадян, які потребуватимуть евакуації із захопленої талібами країни, може сягати 65 тисяч
6 тыс. человек, которых оформили американские консульские работники, ждут рейсов в аэропорту Кабула. С конца июля из Афганистана были эвакуированы около 12 тыс. человек, в том числе граждане США, сотрудники посольства и афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы