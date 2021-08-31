Скандали одеських пляжів: відпочивальники проти орендарів [ Редактировать ]
Останній день літа - тож потроху можна підсумовувати курортний сезон. В Одесі протягом трьох місяців не вщухали скандали на узбережжі: сварилися відпочивальники з орендарями пляжів - хоча у травні влада обіцяла уникати таких інцидентів.
Чому ж не вдалося? - розкажуть мої колеги.
Майже всі одеські пляжі - в оренді, і практично усі заповнені платними шезлонгами, тапчанами та шатрами! Для тих, хто не може заплатити за інвентар, чи просто хоче полежати на піску - передбачена так звана безкоштовна тридцятивідсоткова зона. Зазвичай орендарі облаштовують її скраю, під парканами - та щороку навіть такі ділянки зменшують, - скаржаться відпочивальники.
Геннадій, житель Одеси:
Это не только на этом пляже, это на всех пляжах Одессы - вот так: они забрали больше тридцати процентов, они забрали ближе к морю, они всё забрали в аренду. Мне это не нравится, не нравится, так не должно быть!
Відтак - постійні скандали! Персонал жене людей з "комерційної" зони, а це - грубе порушення прав! Крім того, всупереч правилам, підприємці встановлюють шезлонги впритул до води, хоча мають залишати вільною полосу завширшки п'ять метрів.
Юлія Павлова, жителька Одеси:
Нужно немножко расчистить пляжи. Во-первых, это не эстетично, некрасиво выглядит, антураж некрасивый, а во-вторых, нет доступа к воде: даже пройти вдоль моря невозможно - потому что стоят шезлонги, нужно идти по воде.
Навесні чиновники запевняли, що слідкуватимуть за підприємцями - і в разі трьох приписів про порушення - розриватимуть договори. Й ось результат: протягом літа - близько тридцяти таких доган! Взаємовідносини пропонують припинити з орендарями восьми пляжів (загалом їх понад шістдесят).
Віталій Парфьонов, заступник начальника управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради:
На сегодняшний момент есть незначительные нарушения со стороны арендаторов, которые не всегда обеспечивают тридцатипроцентную территорию для предоставления бесплатных услуг, а также не всегда в наличии пятиметровая территория для прохода вдоль побережья.
Журналісти-розслідувачі переконують: з огляду на кількість порушень - таких приписів має бути в сто разів більше! Мовляв, чиновники не документують їх через корупцію - адже орендарі пляжів - це впливові бізнесмени. Інша ж причина - в самій культурі ведення бізнесу. Точніше - в її відсутності.
Ярослав Берендаков, журналіст-розслідувач:
Мы как-то очень привыкли к тому, что к нам всё равно едут туристы и можно особо не напрягаться. Наверное, нас очень сильно избаловали, и надо очень-очень хорошо за всем следить, чтобы выигрывать конкуренцию с теми же турецкими курортами!
Ну, і вишенька на торті - це гроші, які отримує міській бюджет за оренду пляжів. Уявіть собі: за один квадратний метр узбережжя підприємці в середньому платять - сто гривень на рік! Нескладно підрахувати: цю суму вони легко "відбивають" усього за кілька годин - здавши у прокат звичайний шезлонг.
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