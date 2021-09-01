21 стрічка і один золотий лев. У Венеції відкрився найстаріший у світі кінофестиваль. Україна теж позмагається за нагороду, оскільки наш фільм вперше за 30 років потрапив до основної програми.

Яких ще прем'єр чекати кіноманам та як на проведення фестивалю вплинула пандемія? - розповість Світлана Чернецька.

На острові Лідо останні приготування. Перевірка червоного килима на гладкість та шикування працівників в очікуванні Голлівудських зірок. На наступні одинадцять днів цей острівець стане центром світового кіно.

Альберто Барбера, директор Венеційського кінофестивалю:

Наша червона доріжка стане найбільш залюдненою за минулі роки, усі приїхали сюди. Мабуть 95% зірок, які знімалися у конкурсному кіно будуть у нас на доріжці. Від Тімоті Шаламе до Зендаї, від Джессіки Честейн до Метта Деймона і Бена Аффлека. Список такий довгий, що я всіх і не пригадаю.

І дійсно, зіркових гостей на острові чимало. І їм теж не уникнути суворих карантинних обмежень. Обов'язкові маски і щоденні тестування на коронавірус. На показах зали заповнюватимуть глядачами лише наполовину. І жодних автографів на червоній доріжці.

Пон Чжун Хо, президент журі Венеційського кінофестивалю:

Таке враження, що минулий рік був для нас випробуванням, і він продемонстрував силу кіно. Як режисер я не вірю, що історія кіно може бути так просто припинена, отже ковід пройде, а кінематограф залишиться.

Відкриває фестиваль стрічка легендарного режисера Педро Альмодовара "Паралельні мами". Це історія про трьох жінок, які стають мамами в один день. Саме цю картину вважають фаворитом конкурсу. Разом із нею за одну із найпрестижніших нагород світового кіно позмагаються ще 20 фільмів. Зокрема і "Спенсер", про життя молодої британської принцеси Діани. Її роль виконує Крістен Стюарт.

І вперше за 29 років до основної програми Венеційського кінофестивалю потрапила українська стрічка. Це фільм "Відблиск" Валентина Васяновича. У ньому розповідається про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя. Ще два українські фільми позмагаються не в основній програмі, а у конкурсі "Горизонти".

Це - перша робота режисера Олега Сенцова після звільнення з російської в'язниці. Стрічка "Носоріг". Кримінальна драма про події 90-х років. А також фільм "Цензорка" Петера Керекеша. Про дівчину, яка відбуває покарання в Одеській колонії. Це спільна робота Словаччини, Чехії та України.

красіво, ой, тихо-тихо. Я сейчас убьюсь

Кому ж дістанеться "Золотий лев" та інші нагороди престижного фестивалю - дізнаємося трохи більше, ніж за тиждень.