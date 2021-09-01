Арабський туристичний бум. Жителі Близького сходу масово їдуть на відпочинок в Україну. Натовпи жінок в хіджабах та чоловіків в мусульманському вбранні заполонили наші вітчизняні курорти та туристичні міста.

Чим Україна вабить жителів Перської затоки? Та якої думки араби про український сервіс та ціни?

Жінки у закритому мусульманському вбранні, які прогулюються в супроводі чоловіків. Або ось - їдуть на підйомниках. І все це на тлі карпатських краєвидів! Картина доволі контрастна.

Цього року в Україні туристичний БУМ із країн Близького сходу. Їдуть гості переважно в Київ, Одесу, Львів і сюди - в Карпати. Ібрагім із сім'єю прибув із Об'єднаних Арабських еміратів.

Розповідає: в Україні - вперше. І вражений!

Ібрагім, турист із ОАЕ:

Планую повернутися сюди вже цієї зими, щоб побачити сніг. Та й покататися.

Сніг для людей із пустелі - це справді екзотика. Хоча для них дивина і наша зелень. Питаємо в Ібрагіма, чому для цьогорічного відпочинку вибрав Україну?

Ібрагім, турист із ОАЕ:

Побачив у інтернеті відео про ваш гірськолижний курорт і відразу схотілося сюди приїхати. Мені дуже сподобалося.

Ці хлопці із Саудівської Аравії - побачили в інтернеті ролик відомого в їхній країні блогера, який хвалився відпочинком в Україні. Його відео з карпатськими краєвидами стало вірусним!

Мубарак, турист із Саудівської Аравії:

Він розповів, що Україна дуже мальовнича, тут і люди доброзичливі, і природа - просто чудова Вже запланував наступного року знову сюди приїхати, але вже зі своєю великою сім'єю.

Місцеві готельєри і ресторатори перших арабських туристів помітили на початку літа. Але тоді їх було небагато. Справжній бум - почався у серпні. Із легкої руки тих таки блогерів!

Герман, директор з маркетингу:

Україна в них - це зараз просто найзатребуваніший напрямок. Вони рекламують у своїй державі Україну. Кажуть, тут дуже крутий як для літа клімат.

Тож у Карпатах зараз - чи не весь Близький Схід. Найбільше гостей із Саудівської Аравії. А ще - з Кувейту, Бахрейну, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів. Приїжджають великими сім'ями. Ось один за одним - до рецепції їдуть автобуси… А місцевий тур-бізнес уже почав стрімко перепрофільовуватися під потреби нових гостей.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Написи арабською майже скрізь. Вони дублюють назви ресторанів, магазинів, вказівники і навіть оголошення.

Арабською з'явилися і меню в ресторанах. А в деяких навіть почали маркувати "халяльні" страви. Тобто вироблені відповідно до ісламських норм.

Ось спеціальне меню для арабських туристів. Зеленим ми відмітили ті страви, де немає в складі свинини, а червоним - ті, де є.

Владислав працює офіціантом. Каже: найчастіше арабські туристи замовляють рибу і кебаб.

Владислав Тарасенко, офіціант:

Спочатку було дивно, а тепер нормально. Найбільша проблема - це мовний бар'єр. Вони не всі спілкуються англійською. Тому приходиться використовувати гуцул-перекладач.

Тож уже кілька місяців в Україні попит на знавців арабської.

Герман, директор з маркетингу:

Ми зустрічали дуже багато гідів, які кажуть ми медики, або ми раніше торгували взуттям в Києві, а зараз ми віп-гіди, бо ми знаємо арабську мову.

Вуель родом із Тунісу. Останні шість років живе в Києві з дружиною-українкою. Досконало знає арабську і англійську, а ще спілкується російською. Зараз працює гідом.

Вуель, гід:

Для арабського клієнта море - ето не інтересно. Они хотять телеферік (це підйомник) і смотреть места. А еще водопад.

Герман, директор з маркетингу:

Дуже люблять, коли йде дощ. Вони знімають дощ в сторіс. Дуже люблять просто сісти і дивитися на ліс і гори. Бо дуже багато зелені і для них незвично.

Сервісом і цінами арабські гості задоволені. Хоча зізнаються, Україну їм допоміг відкрити карантин. Бо в Європу потрапити складно, тож довелося шукати альтернативу.

Юніс, турист із Саудівської Аравії:

Остання поїздка була до Великої Британії і чесно скажу - Україна мені більше подобається.

За даними Держприкордонслужби, цього року туристів із Перської затоки в нас у десятки разів більше, ніж у попередні роки.

Мне кажется ето хорошо, что приезджают - ето же зароботок для страны. Ето очень хорошо.

А в громадській туристичній спілці навіть встигли порахувати, що один відпочивальник із Перської затоки в середньому за тиждень витрачає в Україні дві з половиною тисячі доларів.