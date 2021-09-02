Курс валют на 2 сентября [ Редактировать ]
На четверг, 2 сентября, Национальный банк Украины установил курс валют. Об этом свидетельствую данные на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с конца июля.
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0029 гривен за 1 доллар (+0,1101 грн). При этом курс доллара на 1 сентября составляет 26,8928 гривен за 1 доллар.
Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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