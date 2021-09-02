В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоду [ Редактировать ]
В четверг, 2 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Киев и Киевскую область накроет сильный ветер, порывы ветра также будут составлять 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
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