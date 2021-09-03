В Грузии умерли три человека, которые прошли полный курс COVID-вакцинации [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что в стране зарегистрировали три случая смерти полностью вакцинированных от коронавируса пациентов.
Об этом пишет Грузия-Онлайн.
"К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей", - сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Представитель Минздрава не сообщил, какой вакциной были иммунизированы умершие.
Следует отметить, что 23 августа в Грузии умер человек, который был дважды вакцинирован от коронавируса.
Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, Среди них вакцины CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз и Moderna - 2 млн доз.
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