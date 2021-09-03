В МОЗ рассказали, сколько случаев штамма "Дельта" зафиксировали в Украине [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировали 855 случаев штамма коронавируса "Дельта".
В ведомстве сообщили, что 26 случаев подтвердили методом секвенирования, а 829 обнаружили с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).
По данным Минздрава, больше всего случаев штамма коронавируса "Дельта" в:
- Черновицкой (68);
- Одесской (61);
- Ровенской (60);
- Ивано-Франковской (58);
- Тернопольской областях (52).
"В Волынской, Киевской и Донецкой областях - по 47 случаев. В Харьковской области – 45, чуть меньше в Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях - по 39. При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской - 25 и на случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев - в Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях", - сообщили в министерстве.
Наименьшее количество случаев штамма "Дельта" зафиксировано в:
- Запорожской (11);
- Сумской (10);
- Николаевской (4);
- Днепропетровской (3);
- Херсонской (2) областях.
Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, Среди них вакцины CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз и Moderna - 2 млн доз.
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