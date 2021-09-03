В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировали 855 случаев штамма коронавируса "Дельта".

В ведомстве сообщили, что 26 случаев подтвердили методом секвенирования, а 829 обнаружили с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

По данным Минздрава, больше всего случаев штамма коронавируса "Дельта" в:

Черновицкой (68);

Одесской (61);

Ровенской (60);

Ивано-Франковской (58);

Тернопольской областях (52).

"В Волынской, Киевской и Донецкой областях - по 47 случаев. В Харьковской области – 45, чуть меньше в Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях - по 39. При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской - 25 и на случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев - в Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях", - сообщили в министерстве.

Наименьшее количество случаев штамма "Дельта" зафиксировано в:

Запорожской (11);

Сумской (10);

Николаевской (4);

Днепропетровской (3);

Херсонской (2) областях.

Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, Среди них вакцины CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз и Moderna - 2 млн доз.

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