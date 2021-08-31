Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны.

Сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации.

"Уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19 получила Украина от начала вакцинальной кампании", - говорится в сообщении.

Среди них:

CoronaVac - 8,2 млн доз

Pfizer - 4 млн доз

AstraZeneca - 4, 8 млн доз

Moderna - 2 млн доз

Ранее сообщалось, что вакцину Moderna используют в Украине только для первой дозы.

Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

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