Украина уже получила почти 19 млн доз COVID-вакцин [ Редактировать ]
Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны.
Сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации.
"Уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19 получила Украина от начала вакцинальной кампании", - говорится в сообщении.
Среди них:
CoronaVac - 8,2 млн доз
Pfizer - 4 млн доз
AstraZeneca - 4, 8 млн доз
Moderna - 2 млн доз
Ранее сообщалось, что вакцину Moderna используют в Украине только для первой дозы.
Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.
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