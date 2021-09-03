В Киеве женщина ударом в живот убила своего гражданского мужа. Об этом сообщает столичная полиция.

Трагедия произошла на улице Военной в Голосеевском районе. Вернувшись домой с работы, 43-летняя киевлянка застала своего сожителя распивающим спиртное вместе с друзьями. Женщина вспылила и набросилась на мужчину.

В ходе драки она пнула своего возлюбленного ногой в живот, что и стало причиной смерти. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, один из собутыльников вызвал полицию.

В квартире правоохранители застали участников злополучной вечеринки и овдовевшую женщину. Вначале они пытались убедить полицейских, что во время распития спиртного их собутыльник якобы заснул и не проснулся.

Судмедэксперт при первичном осмотре не обнаружил видимых повреждений на теле умершего, однако при вскрытии оказалось, что у мужчины поврежден внутренний орган, что и стало причиной смерти.

Допрашивая свидетелей, полицейские установили, что к смерти мужчины причастна его сожительница.

Ее задержали и объявили о подозрении. Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ) женщине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что недавно в Киеве мужчина убил и хранил расчлененную жену в морозилке.