В Киеве женщина убила мужа ударом ноги (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве женщина ударом в живот убила своего гражданского мужа. Об этом сообщает столичная полиция.
Трагедия произошла на улице Военной в Голосеевском районе. Вернувшись домой с работы, 43-летняя киевлянка застала своего сожителя распивающим спиртное вместе с друзьями. Женщина вспылила и набросилась на мужчину.
В ходе драки она пнула своего возлюбленного ногой в живот, что и стало причиной смерти. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, один из собутыльников вызвал полицию.
В квартире правоохранители застали участников злополучной вечеринки и овдовевшую женщину. Вначале они пытались убедить полицейских, что во время распития спиртного их собутыльник якобы заснул и не проснулся.
Судмедэксперт при первичном осмотре не обнаружил видимых повреждений на теле умершего, однако при вскрытии оказалось, что у мужчины поврежден внутренний орган, что и стало причиной смерти.
Допрашивая свидетелей, полицейские установили, что к смерти мужчины причастна его сожительница.
Ее задержали и объявили о подозрении. Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ) женщине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что недавно в Киеве мужчина убил и хранил расчлененную жену в морозилке.
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