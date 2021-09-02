В центре Киева в открытый накануне фонтан провалился грузовик (видео) [ Редактировать ]
В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в только открытый фонтан на Арсенальной площади. Теперь водителю грузовика, скорее всего, грозит штраф и компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан планируют отреставрировать до конца недели. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграме.
Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать ближе ...
По его словам, в результате - повреждено покрытие, обустроенное на фонтане. И сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.
Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать весь нанесенный ущерб.
Ранее мы писали о том, что в центре Днепра в четырех местах провалился асфальт. Рядом по улице ведутся работы по строительству городского метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.
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