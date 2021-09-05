В Кремле сделали заявление об угрозе "Северного потока-2" для Европы [ Редактировать ]
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу для Европы. Песков заявил, что это "нонсенс".
"Зеленский говорит, что "Северный поток-2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это (строительство российского газопровода - ред.), наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", - сказал Песков.
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