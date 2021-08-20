США ввели новые санкции против России из-за "Северного потока-2" [ Редактировать ]
США ввели санкции против двух россиян и одного судна России, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
В пресс-релизе отмечается, что ведомство предоставило в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве "Северного потока-2".
"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - отмечается в сообщении.
Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить американскому правительству вводить санкции против участников "Северного потока-2".
Ранее сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".
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