США ввели санкции против двух россиян и одного судна России, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В пресс-релизе отмечается, что ведомство предоставило в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить американскому правительству вводить санкции против участников "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".

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