В Білій Церкві вибухнув цукровий завод [ Редактировать ]
Поліцейські Білої Церкви з'ясовують обставини вибуху на цукровому заводі в селищі Гребінки.
Інцидент стався напередодні по обіді. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів. Постраждали п'ятеро людей, двох із них ушпиталили до столичного медзакладу.
Решту - доправили до місцевої лікарні.
по теме
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання прогриміли шість вибухів. Їх було видно за кількадесят кілометрів.
Взрыв парового котла прогремел в воскресенье, 5 сентября, около 16:00 часов. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов
Окрім "Більшовика" цього року точно піде з молотка ще й "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" і "Президент-готель".