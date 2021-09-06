У МВС України проведуть великий аудит [ Редактировать ]
Великий аудит чекає на Міністерство внутрішніх справ. Перевірятимуть і управлінську гілку відомства, і фінанси, - повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
За його словами, це допоможе зрозуміти, що передовсім треба змінити у роботі відомства. Водночас, Монастирський зауважив: розділяти структури МВС поки не планує, мовляв, це недоцільно.
Раніше у Парламенті був зареєстрований законопроєкт про виділення Нацгвардії, прикордонної, міграційної та служби з надзвичайних ситуацій у різні підрозділи.
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