Майже 21 мільйон гривень зібрали українці на відновлення Миколаївського костелу в Києві.

Зокрема, по мільйону гривень переказали кілька найбільших банків та підприємств України. Нагадаю, в п'ятницю ввечері в костелі сталась пожежа. Вогонь повністю знищив унікальний чеський орган і частково пошкодив оздоблення храму.

За попередньою інформацією, загорілися інженерні мережі, які забезпечують роботу музичного інструменту. На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштуватиме й новий орган.