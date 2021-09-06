У Валенсії триває щорічний весняний фестиваль [ Редактировать ]
Свято вогню та весни - восени. У Валенсії влаштували щорічний весняний фестиваль "Фальяс". Традиційний графік святкування порушила пандемія.
Торік дійство зовсім скасували, а цьогоріч із весни - перенесли на осінь. Фестиваль вшановує теслярів і їхнього покровителя - святого Йосипа, а також символізує прихід весни.
В останній день на вулицях різних міст спалюють велетенські фігури з пап'є-маше. "Фальяс" входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
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