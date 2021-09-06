Історичний капелюх: головний убір Наполеона виставили на аукціон [ Редактировать ]
Капелюх Наполеона Бонапарта виставили на аукціон. Нинішній власник купив старовинний трикутний головний убір на невеликому німецькому аукціоні, але не здогадувався, хто його носив.
Згодом на капелюсі знайшли кілька волосин. ДНК-аналіз підтвердив, що він прикрашав голову самого імператора. Рідкісний лот зараз на експозиції в Гонконгу, з молотка піде наприкінці жовтня в Лондоні. За оцінками організаторів, його вартість - 200 тисяч доларів.
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