Капелюх Наполеона Бонапарта виставили на аукціон. Нинішній власник купив старовинний трикутний головний убір на невеликому німецькому аукціоні, але не здогадувався, хто його носив.

Згодом на капелюсі знайшли кілька волосин. ДНК-аналіз підтвердив, що він прикрашав голову самого імператора. Рідкісний лот зараз на експозиції в Гонконгу, з молотка піде наприкінці жовтня в Лондоні. За оцінками організаторів, його вартість - 200 тисяч доларів.