Багатогодинні перестрілки біля президентського палацу, і вже невдовзі лідер путчистів Мамаду Думбуя публікує звернення до народу.

Військовий переворот у Гвінеї. Армійський спецназ скинув президента і оголосив про розпуск уряду. Що призвело до путчу, як на нього реагують жителі та чому події в цій африканській країні важливі для світової економіки? Про це - Марина Біленька.

Автоматні черги лунають у столиці Гвінеї - Конакрі.

Багатогодинні перестрілки біля президентського палацу, і вже невдовзі лідер путчистів Мамаду Думбуя публікує звернення до народу.

Мамаду Думбуя, лідер сил спеціального призначення Гвінеї:

Мої земляки, соціальне та економічне становище країни, дисфункція республіканських установ та системи правосуддя, ігнорування прав людей, неповага до демократичних цінностей, а також бідність і корупція змусили республіканську армію Гвінеї взяти на себе відповідальність перед народом країни.

Міноборони Гвінеї стверджує: спроба перевороту виявилася невдалою. При цьому президент - Альфа Конде - на публіці так і не з'явився.

Натомість соцмережами ширяться фото та відео вісімдесятитрирічного лідера.

На цих кадрах Конде в розхристаній сорочці, босоніж, оточений озброєними військовими. Їхніми діями він не керує, сидить мовчки з відчуженим поглядом.

У цей час армійці виступають на регіональному телебаченні. Кажуть: президент перебуває в їхніх руках у надійному місці. Оголошують нововведення.

Мамаду Думбуя, лідер сил спеціального призначення Гвінеї:

Ми звільняємо чиновників, розпускаємо уряд, закриваємо наземні кордони на один тиждень. Що робити з повітряними кордонами - ще міркуємо.

Пізніше повідомляють: лише комерційні та гуманітарні рейси можуть виконувати польоти. Також заявили про запровадження комендантської години. Водночас прихильники путчистів святкують на вулицях Конакрі.

Абдулає Бангура, житель Конакрі:

Ми живемо, як би краще сказати, у країні розбійників. Відсутня безпека, справедливість, плачевний економічний стан, кожен робить, що заманеться. Прихід Думбуї - наче Боже благословення.

Переворот у Гвінеї засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:

Я особисто пильно стежу за розвитком подій у Гвінеї. Рішуче засуджую будь-яке захоплення влади силою зброї й закликаю негайно звільнити президента Альфу Конде.

Путч засудили і в Африканському союзі. Його голова, а за суміцництвом президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чіседекі, закликав негайно звільнити президента Конде й запропонував терміново провести засідання Ради миру й безпеки Африканського союзу.

Адже це - вже четверта цьогоріч спроба військового перевороту в країнах Західної Африки. Видання "Блумберг" повідомляє: через політичні заворушення у Гвінеї ціни на алюміній піднялися до найвищого рівня за останнє десятиліття. Країна - один зі світових лідерів з експорту бокситів - сировини для виробництва цього легкого металу.

Альфа Конде - опозиційний політик, який усе життя боровся з авторитарними правителями Гвінеї. 2010 року він став першим демократично обраним президентом країни. 2015 його ще раз обрали главою держави. Але потім Конде, як стверджують його опоненти, і сам почав демонструвати авторитаризм.

Торік перед виборами він проштовхнув нову конституцію, яка дозволила йому балотуватися втретє. Опозиція звинуватила його в масштабних фальсифікаціях. Почалися протести - загинули десятки людей. В організації заворушень Конде звинуватив своїх опонентів. Заарештували кількох провідних опозиціонерів.