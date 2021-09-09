Google превращает Gmail в аналог Zoom с видеозвонками [ Редактировать ]
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Google обновляет приложения Workspace, добавляя ему множеством функций. Одним из основных моментов этого обновления является добавление видео- и голосовых звонков контактам.
Мобильное приложение Gmail будет первым, кто получит эту функцию. Вскоре к ним присоединится Google Meet.
После обновления приложений, пользователи получат уведомление, когда к ним кто-то начнет дозваниваться.
Google Workspace также получает переработанный интерфейс для Gmail, что превращает его в коммуникационный центр для работы.
Google Workspaces
В рамках модернизации Google также представляет Spaces как "центральное место для совместной работы в Workspace", которое теперь должно быть доступно для всех пользователей.
Google будет глубоко интегрировать Spaces с другими инструментами Workspace: Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet и Tasks.
Календарь Google также получает важное обновление, которое позволяет пользователям устанавливать свое местоположение в течение определенного рабочего дня.
Кроме того, в ноябре Google Meet получит режим Companion, чтобы пользователи могли использовать аудиовизуальное оборудование и переводить субтитры в реальном времени с английского на французский, немецкий, испанский и португальский, а в будущем - и на другие языки.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Gmail был взломан - хакеры украли 15 миллиардов паролей. Также ранее мы рассказывали о ТОП-5 способах защитить аккаунт Google от взлома.
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