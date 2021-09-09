Google обновляет приложения Workspace, добавляя ему множеством функций. Одним из основных моментов этого обновления является добавление видео- и голосовых звонков контактам.

Мобильное приложение Gmail будет первым, кто получит эту функцию. Вскоре к ним присоединится Google Meet.

После обновления приложений, пользователи получат уведомление, когда к ним кто-то начнет дозваниваться.

Google Workspace также получает переработанный интерфейс для Gmail, что превращает его в коммуникационный центр для работы.

Google Workspaces

В рамках модернизации Google также представляет Spaces как "центральное место для совместной работы в Workspace", которое теперь должно быть доступно для всех пользователей.

Google будет глубоко интегрировать Spaces с другими инструментами Workspace: Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet и Tasks.

Календарь Google также получает важное обновление, которое позволяет пользователям устанавливать свое местоположение в течение определенного рабочего дня.

Кроме того, в ноябре Google Meet получит режим Companion, чтобы пользователи могли использовать аудиовизуальное оборудование и переводить субтитры в реальном времени с английского на французский, немецкий, испанский и португальский, а в будущем - и на другие языки.

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