Более 3,27 миллиардов адресов электронной почты и паролей просочились в сеть после ряда серьезных нарушений безопасности. Украденный дамп с данными получил название COMB (Compilation of Many Breaches).

Утечка данных была опубликована на хакерских форумах на прошлой неделе. Виной стали дыры в безопасности потокового сервиса Netflix и социальной сети LinkedIn.

В результате взлома злоумышленники получили в свое распоряжение данные почтовых сервисов Gmail и Hotmail, на которых зарегистрированы миллиарды пользователей.

Опубликованный дамп данных COMB на одном их хакерских форумов

В этом дампе содержатся данные пользователей, полученных из нескольких предыдущих утечек – все они собраны в одну простую в использовании базу данных.

Таким образом на руках у хакеров оказалась база с более 15,2 миллиардов взломанных аккаунтов, сообщает CyberNews.

Среди собранных ими данных есть логины для 117 миллионов аккаунтов LinkedIn, утечка которых произошла в 2021 году, а также данные для авторизации в Netflix.

Таким образом COMB может быть самой большой коллекцией украденных данных, которые когда-либо публиковались в Интернете. Сайт технических новостей BGR уже назвал взлом "источником всех утечек".

Чтобы обезопасить свой аккаунт необходимо немедленно сменить пароли своих учетных записей Gmail, Hotmail, Netflix и LinkedIn.

Если этого не сделать, то доступ к вашей электронной почте и паролям могут использовать для взлома других ваших учетных записей, например, банковским приложениям.

К счастью, есть простой способ проверить, содержит ли COMB ваши данные для входа. Cybernews создала бесплатный инструмент для проверки адресов электронной почты, чтобы выяснить, был ли ваш аккаунт взломан.

Проверка пароля на нахождение в базе - если предупреждение горит "красным", значит ваш email был украден

Пострадавшим рекомендуется изменить свои пароли, убедившись, что новые данные для входа надежны, а также включить двухфакторную аутентификацию для учетных записей электронной почты, чтобы гарантировать их безопасность.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как хакеры атаковали разработчиков Cyberpunk 2077. Также недавно группа украинских хакеров похитила из банков почти 2,5 миллиарда.