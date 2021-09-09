У Туреччині сімейний конфлікт закінчився стріляниною. 12 людей поранені, шестеро з них - діти. Інцидент стався в Ізмірі. На членів однієї родини напали двоє - з іншої сім'ї.

Нападники стріляли з дробовика. Серед поранених - однорічна дитина. Вона у тяжкому стані в лікарні. З її тіла дістали сім куль. Двох нападників затримали, серед причин ворожнечі - називають сексуальне насильство щодо члена однієї з родин.