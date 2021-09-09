Новий штам коронавірусу "Мю" вже в Туреччині. У двох людей діагностували цю мутацію. Її вперше зафіксували в Колумбії на початку цього року.

Нині тривають дослідження. Наскільки вона стійка до вакцин - невідомо. За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, країна не запроваджуватиме додаткових заходів для боротьби саме із цим варіантом ковіду.

Раніше "Мю" фіксували у Великій Британії, Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, США та Гонконгу.