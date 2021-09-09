Новий штам коронавірусу з'явився у Туреччині [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу "Мю" вже в Туреччині. У двох людей діагностували цю мутацію. Її вперше зафіксували в Колумбії на початку цього року.
Нині тривають дослідження. Наскільки вона стійка до вакцин - невідомо. За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, країна не запроваджуватиме додаткових заходів для боротьби саме із цим варіантом ковіду.
Раніше "Мю" фіксували у Великій Британії, Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, США та Гонконгу.
по теме
773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях.
Прогнози тривожні. За даними ВООЗ, до кінця року жертвами ковіду в Європі можуть стати більше ніж 200 тисяч людей.
Майже 72 відсотки громадян імунізовані. Полегшення карантинного режиму стосується відвідування закладів харчування, спортзалів та салонів краси.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
Значна частина хворих - нещеплені або щеплені частково. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити.