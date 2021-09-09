Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили драку (видео) [ Редактировать ]
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы случилось происшествие - жестоко подрались две девушки. Видео инцидента впоследствии появилось в социальных сетях.
На ролике видно, как одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы, и била коленом в голову. Все это сопровождается нецензурной бранью.
При этом злоумышленница много раз кричит "я тебе говорила". В какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". После чего набросилась на пострадавшую с новой силой.
Сначала их пытались остановить ребята, однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны. Полицию туда вызвал автор этой записи.
Внимание! В видео содержится нецензурная лексика и элементы насилия.
Напомним, что недавно в Киеве мужчина убил и хранил расчлененную жену в морозилке.
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