В Днепре на проспекте Ивана Мазепы случилось происшествие - жестоко подрались две девушки. Видео инцидента впоследствии появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы, и била коленом в голову. Все это сопровождается нецензурной бранью.

При этом злоумышленница много раз кричит "я тебе говорила". В какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". После чего набросилась на пострадавшую с новой силой.

Сначала их пытались остановить ребята, однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны. Полицию туда вызвал автор этой записи.

Внимание! В видео содержится нецензурная лексика и элементы насилия.

Напомним, что недавно в Киеве мужчина убил и хранил расчлененную жену в морозилке.