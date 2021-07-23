Женщина заразилась редкой инфекцией после укуса овода [ Редактировать ]
В селе Садов Луцкого района женщину укусило насекомое, когда она пасла коров. У пациентки сначала поднялась температура и возник озноб, поэтому ее лечили от коронавируса, но ее состояние ухудшалось.
На третьи сутки у женщины покраснело и припухло место укуса, а также появилась боль в суставах и увеличились шейные и паховые лимфатические узлы.
Далее инфекционисты заподозрили туляремию и провели необходимые анализы. В лаборатории подтвердили диагноз.
Врачи заверили, что в текущем году это первый случай опасной инфекционной болезни в регионе.
Среди населения проведена разъяснительная работа по мерам борьбы с мешковидными грызунами и предупреждение укусов кровососущих насекомых во время проведения сельхозработы и тому подобное.
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