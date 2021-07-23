В селе Садов Луцкого района женщину укусило насекомое, когда она пасла коров. У пациентки сначала поднялась температура и возник озноб, поэтому ее лечили от коронавируса, но ее состояние ухудшалось.

На третьи сутки у женщины покраснело и припухло место укуса, а также появилась боль в суставах и увеличились шейные и паховые лимфатические узлы.

Далее инфекционисты заподозрили туляремию и провели необходимые анализы. В лаборатории подтвердили диагноз.

Врачи заверили, что в текущем году это первый случай опасной инфекционной болезни в регионе.

Среди населения проведена разъяснительная работа по мерам борьбы с мешковидными грызунами и предупреждение укусов кровососущих насекомых во время проведения сельхозработы и тому подобное.

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