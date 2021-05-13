В Черновицкой области в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением и перевернулся, раздавив шестилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла 12 мая. За рулем сельхозтехники находился 43-летний житель села Большая Буда. Вместе с ним в кабине находился ребенок. Тракторист почти не пострадал, а ребенок погиб на месте.

На место происшествия выехали правоохранители и медики.

Против тракториста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева трактор въехал в полицейское авто.

Напомним, что13 мая в жутком ДТП под Полтавой погибли двое журналистов.