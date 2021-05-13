Под Черновцами трактор раздавил шестилетнюю девочку [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черновицкой области в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением и перевернулся, раздавив шестилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Трагедия произошла 12 мая. За рулем сельхозтехники находился 43-летний житель села Большая Буда. Вместе с ним в кабине находился ребенок. Тракторист почти не пострадал, а ребенок погиб на месте.
На место происшествия выехали правоохранители и медики.
Против тракториста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева трактор въехал в полицейское авто.
Напомним, что13 мая в жутком ДТП под Полтавой погибли двое журналистов.
по теме
Лікарям жителька Чернівців відмовилася розповідати, де дитина. А згодом усе ж зізналась, що кілька днів тому вдома передчасно народила
Мужчина получит длительный тюремный срок
Він не зупинитися на вимогу поліцейських, почав тікати. На швидкості не впорався з керуванням і протаранив дев'ять припаркованих вздовж дороги - машин
Рясне. Один зі спальних районів Львова. Біля дев'ятиповерхівки поліція та "швидка". Правоохоронці опитують очевидців та оглядають квартиру, звідки випала дівчинка
Колектив педагогів коледжу звернувся до поліції - кажуть: 16-річна дівчина принижувала їхню гідність та провокувала конфлікти