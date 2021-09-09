Сталася пожежа в ковідній лікарні у Північній Македонії [ Редактировать ]
Щонайменше 14 людей загинули під час пожежі в ковідній лікарні у Північній Македонії. Трагедія сталася напередодні - у мобільному шпиталі міста Тетово.
Вогонь швидко дістався кисневих балонів, які почали вибухати один за одним. За півгодини вся конструкція горіла у вогні. Усі загиблі - пацієнти лікарні. Для впізнання деяких тіл знадобиться ДНК-аналіз. Причину пожежі встановлюють.
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