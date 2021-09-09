"Северный поток-2" и инвестиции: Шмыгаль провел переговоры в Польше [ Редактировать ]
В четверг, 9 сентября, в ходе рабочего визита в Польшу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушем Моравецким активизацию торгово-экономических отношений, пограничную инфраструктуру и встречи глав правительств стран Люблинского треугольника. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Несмотря на пандемию, по словам Шмыгаля, уровень двусторонней торговли товарами и услугами между странами по результатам первого полугодия достиг почти пяти миллиардов долларов.
Такая положительная динамика дает возможность нам обсудить механизмы сотрудничества, которые будут способствовать дальнейшему росту уровня двусторонней торговли и увеличения уровня инвестиций.
Среди всех вопросов Шмыгаль отметил важность увеличения соседним государством квоты авторазрешений для украинских перевозчиков.
Возвращение количества авторазрешений до 200 тысяч в год позволит нам выполнить наши обязательства перед европейскими партнерами.
Кроме того, рассматривались вопросы реализации проектов по развитию пограничной инфраструктуры для повышения эффективности функционирования пунктов пропуска и развития двусторонней торговли.
Шмыгаль и Морравецкий также подчеркнули недопустимость завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.
Присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E - это вопрос энергетической безопасности. Именно поэтому слова о поддержке Украины на этом пути со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкий были чрезвычайно важны. Во время встречи также раз подчеркнули недопустимость завершения строительства Северного потока-2".
Он также предложил начать регулярные встречи глав правительств стран Люблинского треугольника и подтвердил готовность Украины стать неотъемлемой частью инициативы Триморья.
Ранее Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью.
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