Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока мигрантов. Соответствующее решение одобрил президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии польского президента.

"Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", - говорится в сообщении.

Отмечено, что режим ЧС будет действовать на территории Подляского воеводства, что находится в северо-восточной части страны, что граничит с Беларусью и Литвой, также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве (восток Польши).

Ранее сообщалось, что Беларусь запретила спортсменам выезжать на турниры за границу.