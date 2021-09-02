Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью [ Редактировать ]
Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока мигрантов. Соответствующее решение одобрил президент Анджей Дуда.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии польского президента.
"Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", - говорится в сообщении.
Отмечено, что режим ЧС будет действовать на территории Подляского воеводства, что находится в северо-восточной части страны, что граничит с Беларусью и Литвой, также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве (восток Польши).
Ранее сообщалось, что Беларусь запретила спортсменам выезжать на турниры за границу.
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