У Києві горіла багатоповерхівка: загинула 63-річна жінка [ Редактировать ]
У Києві вночі горіла багатоповерхівка. Загинула жінка. Зайнялося у квартирі на 8-му поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вогонь також охопив чотири балкони на 9-му поверсі.
Понад півсотні мешканців евакуювали. Полум'я гасили 50 рятувальників і 13 одиниць техніки. На згарищі виявили тіло 63-річної жінки.
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