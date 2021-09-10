У Львові вперше медики зробили надскладні операції дітям з порушеннями слуху. Львівським лікарям допомагали колеги з Брюсселя. Частину дітей уже прооперували. Результатом, як пацієнти, так і медики, задоволені. Деталі в сюжеті наших кореспондентів.

На операційному столі дворічний Максим. Хлопчик не чує від народження. Тепер львівські медики разом із брюссельськими колегами вживлюють малюкові спеціальний імплант.

Тетяна Заброварна, завідувачка ЛОР-відділення Львівської дитячої клінічної лікарні:

Це такий спеціальний процесор, який перетворює електричні сигнали в слухові сигнлаи і дозволяє дитині чути.

Операція минула успішно. Налаштовувати апарат медики планують місяць. Саме тоді Максим і почує перші мамині слова.

Я його дуже сильно люблю.

Дванадцятирічному Олександрові теж зробили операцію. Хлопець шість років страждав від хронічного запалення вуха - не міг плавати, стрибати, навіть грати у футбол.

Олександр, пацієнт:

Я був змушений покинути футбол, бо попадав порох у вухо, вухо почало запалюватися і різко боліти.

Катерина Долгова, опікунка Олександра:

Забрали холостому і зробили темпопластику, тобто закрили вушко. Тепер бажано не літати літаком, там ще якісь обмежання є тому що це є, але принаймні більш менш буде повноцінний спосіб життя для нього. Мама вже більше так сварити не буде, надінь шапку.

Загалом у дитячій лікарні львівські та брюссельські лікарі оглянули майже сотню пацієнтів. Найважчих вісьмох, із різними порушеннями слуху, під керівництвом іноземних колег, уже прооперували. На черзі - ще майже стільки ж.

Мар'яна Черкес, лікар-отоларинголог Львівської дитячої клінічної лікарні:

Якщо ми робили якийсь етап операції його виконували ми під їх керівництвом. Або допустимо був якийсь надскладний етап операції який на їхню думку ми були ще не готові це виконувати це робили вони.

Спільні операції тривали майже тиждень.

Монік Декат, отохірург однієї з клінік Брюсселя:

Так, звичайно, для мене це не є важкі операції, тому що я працюю понад 30 років в університетській клініці Брюсселя, але взагалі такі оперативні втручання вважають дуже складними, зокрема й для бельгійських медиків.

Даніель Ромоло де Сіат, лікар-аудіолог:

Були основні три завдання цієї співпраці. По-перше, провести хірургічні операції. По-друге, щоб лікарня була готова до таких операцій. І по-третє, щоб надалі медики цієї лікарні могли самі проводити такі операції.

Тож тепер у звичайній дитячій лікарні планують створити центр слуху та мовлення. Оперуватимуть маленьких пацієнтів безплатно.