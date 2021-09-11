Українські спортсмени святкували тридцятиріччя Національного олімпійського комітету [ Редактировать ]
Cвято українського спорту. 30 років відзначає Національний олімпійський комітет. За роки Незалежності українські спортсмени завоювали на Олімпійських іграх 38 золотих медалей, 37 срібних та 72 бронзи. Результативною була і остання Олімпіада в Токіо. Звідти наші спортсмени привезли додому 19 медалей.
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За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла шосте місце за кількістю золота і п'яте за кількістю медалей загалом.
За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла шосте місце за кількістю золота і п'яте за кількістю медалей загалом.
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