На понедельник, 13 сентября, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,67 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар.

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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